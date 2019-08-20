Москва, , 13:06 — REGNUM

В Москве задержан подозреваемый в хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Юго-Западному административному округу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮЗАО вместе с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и УФСБ России по Смоленской области задержали 54-летнего москвича.

«В ходе обыска в квартире на улице Обручева у подозреваемого были обнаружены оружие и боеприпасы к нему, а также порошкообразное вещество тёмного цвета», — уточнили в ведомстве.

В результате экспертизы было установлено, что изъятый револьвер относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию, пригодному для стрельбы револьверными патронами. Кроме того, изъятыми боеприпасами стали ручная осколочная оборонительная граната Ф-1 и ручная противотанковая граната РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ о незаконном приобретении и хранении оружия, его основных частей и боеприпасов. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.