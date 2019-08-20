Оренбург, , 12:32 — REGNUM

В Оренбурге двое дольщиков после того, как компания не исполнила договор и не построила многоквартирный дом, подала в суд на застройщика, а впоследствии и иск к страховщику. В результате истцы отсудили вложенные финансовые средства, а также страховку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского суда Оренбурга.

По данным судебной инстанции, в 2016 году двое оренбуржцев стали участниками долевого строительства и заключили соответствующий договор. Застройщик обязался сдать дом к февралю 2017 года. Однако обязательства не были выполнены. Через суд договор расторгли. Оренбуржцам вернули 2,2 млн рублей, а также взыскали в их пользу неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

На этом дольщики не остановились и обратились еще и к страховой компании, поскольку между строительной и страховой компаниями был заключен договор страхования гражданской ответственности застройщик. Строительная компания с июня 2018 года находится в стадии ликвидации.

Суд первой инстанции вынес решение о том, что ответчик должен выплатить каждому истцу по 1 027 500 рублей страхового возмещения, неустойку 500 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 5 тыс. рублей, штраф в размере 766 250 рублей, а также компенсировать судебные расходы.

Страховая компания обжаловала решение. Оренбургский областной суд внес изменения в части взыскания неустойки и штрафа, снизив размер сумм. Страховая компания должна выплатить каждому из истцов 1 027 500 рублей страхового возмещения, неустойку 18 800 рублей, штраф 300 тыс. рублей, компенсацию морального вреда 5 тыс. рублей.