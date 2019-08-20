Москва, , 13:02 — REGNUM

Участникам и организаторам протестных акций в Москве следует принять участие во всероссийском юридическом (правовом) диктанте. Об этом заявил руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров на состоявшейся 20 августа пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Благодаря этому протестующие смогут повысить свою правовую грамотность и получить более полное представление о том, что на самом деле представляют из себя права и свободы.

«Для тех, кто законодательства не знает или не соблюдает, мы, Ассоциация юристов России, можем дать совет — принять участие в декабре в третьем по счёту юридическом (правовом) диктанте. И всем те, кто в протестных акциях участвует и не разбирается в законодательстве, смогут на этом диктанте повысить уровень своей правовой грамотности. Организаторы и участники протестных акций смогут поднять свой уровень правового просвещения на высокий уровень», — отметил Александров.

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