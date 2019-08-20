Копенгаген, , 15:14 — REGNUM

В период с 2008 по 2017 гг. из-за сокращения предоставляемых государством социальных услуг уменьшилось налоговое бремя датчан, однако вместе с этим возросла и дифференциация по уровню доходов. Данные датской национальной статистики демонстрируют, что с 2008 по 2017 год ежемесячное накопление 20% людей с наибольшими доходами выросло в среднем на 542 доллара. Из этой же группы 10% людей с максимальными доходами в стране в 2017 году накапливали каждый месяц на 838 долларов больше, нежели в 2008. Что же касается 10% населения с наименьшими доходами, эта группа людей за прошедшие 10 лет смогла увеличить свое ежемесячное благосостояние лишь на 41 доллар — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Профессор государственного управления Ольборгского университета Йорген Гоуль Андерсен рассказал агентству, что неравенство в доходах увеличилось из-за того, что государство, вместе с сокращением налогов, сократило и суммы различных социальных выплат — а именно наиболее бедные слои населения ими пользуются. Профессор также отметил, что какими бы методиками расчета и ведения статистики исследователи не пользовались, невозможно игнорировать тот факт, что в Дании начинает формироваться слой нищих. Речь, разумеется, не идет об абсолютной бедности, когда население голодает, но, тем не менее, число бедных растет. Это подтверждает и статистика ООН, согласно которой в период с 2015 по 2017 года число бедных детей в Дании увеличилось на 21 тысячу.