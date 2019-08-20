Копенгаген, , 13:02 — REGNUM

Многие датчане отказываются от использования поездов и автобусов, поскольку, по мнению представителей Датской народной партии, удовольствие это недешевое, и именно поэтому общественный транспорт в Дании должен стать бесплатным.

Представитель партии по вопросам защиты окружающей среды Мортен Мессершмидт считает, что для начала эту инициативу можно претворить в жизнь в четырех крупнейших городах страны. «Мы переживаем настоящую революцию в сфере транспорта, особенно в отношении использования энергии и климатических последствий. Мы бы хотели рассчитать издержки введения бесплатного общественного транспорта по крайней мере в четырех крупнейших городах Дании с тем, чтобы понять, будет ли это положительно сказываться на окружающей среде» — заявил политик. Мортен Мессершмидт полагает, что с точки зрения уменьшения выбросов углекислого газа перспективней будет ввести бесплатный общественный транспорт вместо того, чтобы бороться с загрязнением воздуха исключительно посредством распространения электрокаров — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Представитель Датской народной партии планирует запросить у министерства транспорта Дании оценку климатических последствий введения бесплатного общественного транспорта. С интересом к предложению Датской народной партии отнеслись датские социалисты: «Было бы любопытно поэкспериментировать с этим. Можно было бы сделать переезды на большие расстояния бесплатными» — заявил представитель социалистов по политическим вопросам Карстен Хёнге.