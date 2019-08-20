Москва, , 12:16 — REGNUM

В Москве построят новую автомобильную эстакаду для проезда с МКАД, сообщил журналистам руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Дорогу возведут над железнодорожными путями Рижского направления МЖД, где в скором времени будет обслуживать пассажиров второй «Московский центральный диаметр» (МЦД-2) сообщением Нахабино — Подольск. Объект автотранспортной инфраструктуры появится у остановочного пункта «Трикотажная».

"Эстакада будет состоять из прямого хода бокового проезда с внешней стороны МКАД над Рижским направлением железной дороги и Волоколамским шоссе, и участка правоповоротного съезда с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону области», — сказал Бочкарев.

Сейчас рабочие завершают бетонирование опор, ведётся сборка пролётов. Завершение строительства эстакады планируется в 2021 году.