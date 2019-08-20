Монреаль, Канада, , 12:13 — REGNUM

К игре Dead by Daylight выйдет дополнение, представляющее собой кроссовер (смешение разных франшиз) с сериалом «Очень странные дела». Рекламный ролик был опубликован 19 августа на YouTube-канале проекта.

Знакомые поклонникам «Очень странных дел» Нэнси Уилер и Стив Харрингтон, а также чудовище Демогоргон из первого сезона шоу пополнят список персонажей Dead by Daylight. Отмечается, что новая глава игры будет включать в себя карту «Подземный комплекс».

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Напомним, Dead by Daylight представляет собой игру в жанре Survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов). В неё могут играть от одного до четырех человек, причем один из них может управлять убийцей.

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