Великий Новгород, , 12:11 — REGNUM

Жители Новгородской области в первом полугодии 2019 года чаще всего жаловались в прокуратуру на нарушения трудового законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 августа, в прокуратуре региона.

На втором месте в своеобразном рейтинге жалоб новгородцев — нарушения законодательства в сфере ЖКХ, далее — жалобы на действия или бездействие следственных органов при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Всего за полгода в органы прокуратуры Новгородской области поступило более 9,5 тыс. обращений граждан, из которых по существу рассмотрено свыше 5,1 тысячи, более 1,3 тыс. обращений по результатам проверки удовлетворено.

По удовлетворенным жалобам выявлено более 2,2 тыс. нарушений закона, в суды направлено более 1,4 тыс. исков, возбуждены 72 дела об административных правонарушениях и шесть уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года после вмешательства прокуратуры в Новгородской области выплатили более 40 млн рублей долгов по зарплате.

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