Стокгольм, , 12:54 — REGNUM

Шведские врачи в лечении эпилепсии у детей планируют применять препараты из каннабиса. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Новый препарат для детей с тяжелыми формами эпилепсии уже доказал свою эффективность против тяжелых форм эпилепсии. Этот препарат содержит каннабидиол, одно из веществ каннабиса, которое помогает предотвратить эпилептические припадки. Однако, препарат не содержит в себе наркотического ТГК, что делает его законным.

Врачи Швеции ожидают, что к концу года препарат будет одобрен и разрешен к продаже.