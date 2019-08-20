Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM

Земельный участок с прудом, расположенный в Миллеровском районе Ростовской области, будет возвращён в федеральную собственность. Территория с водоёмом была незаконно продана частным лицам чиновниками местной администрации. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство коллективную жалобу с требованием провести проверку подали жители Миллеровского района. В ходе инспекции выяснилось, что местный комитет по управлению имуществом передал в частную собственность землю площадью более 200 тыс. квадратных метров. На этой территории расположен пруд, который не имеет замкнутой береговой линии, а значит водоём может находиться только в федеральной собственности.

Миллеровский районный суд постановил признать договор купли-продажи недействительным.