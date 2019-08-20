Самара, , 12:37 — REGNUM

Вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в образовательных организациях рекомендуется рассмотреть руководителям школ Самарской области, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Сотрудниками Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования были разработаны соответствующие методические рекомендации, которые подготовлены по результатам анализа международного опыта использования детьми мобильных телефонов в школах, а также по итогам опроса общественного мнения, который был проведен сотрудниками этих ведомств.

Опрос показал, что 61% обучающихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования телефонов во время учебы.

«Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса», — сообщают в пресс-службе ведомства.

И 83−90% опрошенных родителей согласны с этими доводами.

«Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания», — сообщают чиновники.

Данные методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.