Москва, , 11:59 — REGNUM

Рост рождаемости за первое полугодии 2019 года зафиксирован лишь в двух субъектах РФ: в Москве (на 5,9%) и Карачаево-Черкессии (на 4,7%). В целом за январь-июнь текущего года рождаемость по стране по сравнению с таким же периодом 2018 года сократилась на 8,14%. Такие данные приводятся в докладе Росстата о социально-экономическом положении в России.

Согласно данным ведомства, за первые полгода естественная убыль населения составила 198,8 тыс. человек, что на 34,7 тыс. больше, чем в первом полугодии 2018 года.

В январе-июне 2019 года в России родились порядка 720 тыс. человек, тогда как в 2018 году в первые полгода эта цифра составляла 783 тыс., то есть снижение составило 63 тыс. человек. В целом по стране в первом полугодии текущего года число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза, а в 39 субъектах это превышение составило 1,5−2,1 раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофической убыли населения. При этом, по её словам, многие регионы в погоне за качественными показателями снижают показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.

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