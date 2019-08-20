Москва, , 11:40 — REGNUM

Врачи подтвердили воспаление легких у художественного руководителя театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова, сообщил 20 августа директор театра Марк Варшавер.

«Врачи подтвердили воспаление легких у Захарова, — цитирует ТАСС Варшавера. — Схватили заболевание в самом начале, и форма нетяжелая».

По словам директора театра, медики уверяют, что «через два-три дня со здоровьем у артиста все будет нормально», он лежит не в реанимации, а в обычной палате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 20 августа, стало известно о том, что 85-летний режиссёр Марк Захаров был госпитализирован в реанимацию с подозрением на воспаление лёгких. Сообщалось, что для установления точного диагноза врачи проводят необходимые клинические анализы.