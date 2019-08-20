Казань, , 11:28 — REGNUM

В Татарии за семь месяцев 2019 года свой брачный союз скрепили 11 855 пар, что на 1,9% меньше, чем годом ранее, когда было 12 089 пар. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ЗАГС кабинета министров РТ.

Свадьба (cc) FrankWinkler

В Казани, наоборот, отмечалось увеличение числа регистраций брака — на 3,6% (с 4944 до 5121). А вот в Набережных Челнах был спад на 1,8% — с 1692 до 1661 пар. По районам наблюдался спад на 7%. В среднем по республике на 1 тыс. жителей приходилось три брака против 3,1 за тот же период 2018 года.

В ведомстве уточнили, что каждый пятый брак в регионе — межнациональный. Всего таковых было 2557 против 2452 за семь месяцев 2018 года. То есть 21% всех брачных союзов — межнациональные. Замуж за иностранцев вышли, женились на иностранках 513 жителей региона. По этому параметру наблюдался спад — с 654 за семь месяцев 2018 года.

37 пар поженились до того, как одному из брачующихся или сразу обоим исполнилось 18 лет. Из общего числа пар в 36 несовершеннолетней была невеста, в ряде пар оба супруга были несовершеннолетними, так как мужчин в возрасте до 18 лет за семь месяцев регистрировали четыре раза.

На фоне снижения числа брачных союзов на 234 в регионе за этот же период наблюдалось снижение разводов. За рассматриваемый период в регионе было зарегистрировано 7772 развода — на 0,3% меньше, чем в 2018 году. На 1 тыс. жителей приходилось два развода. В 80% случаев разводы оформлялись судами.

Напомним, в республике 13% от 24 908 новорожденных за рассматриваемый период родились вне брака.

Читайте также: В Татарии 13% детей родились вне брака: демографические итоги