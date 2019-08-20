Брянск, , 11:25 — REGNUM

В школах Брянской области прошла проверка пожарной безопасности. Акты готовности подписаны по всем образовательным организациям. Персонал и преподаватели проинструктированы, а руководители и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по программам пожарно-технического минимума. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

В рамках участия в работе приёмочных комиссий сотрудники органов надзорной деятельности проверили все школы, нарушений выявлено не было, образовательные организации готовы к новому учебному году.

2 сентября 2019 года на Кургане Бессмертия спасатели проведут акцию детской безопасности, посвящённую Дню знаний. Кроме пожарных о правилах поведения в различных ситуациях ребятам расскажут сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Центра медицины катастроф, Брянскэнерго, Газпрома, учебно-методического центра по ГОЧС области и представители ряда общественных организаций. В сентябре спасатели проведут в школах дополнительные учения по отработке оповещения и эвакуации людей из зданий. На наиболее крупных объектах к тренировкам привлекут пожарно-спасательную технику. Пожарные проведут с учениками специальные открытые уроки.

По предварительным данным властей, на начало 2019—2020 учебного года в Брянской области будет функционировать 908 образовательных учреждений, в том числе 454 муниципальные общеобразовательные школы и 352 дошкольные образовательные организации.