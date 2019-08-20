Симферополь, , 11:22 — REGNUM

За неделю более 160 крымских перевозчиков обратились к властям республики с заявлениями о легализации их работы. Об этом 20 августа на заседании Совета министров Крыма заявил республиканский министр транспорта Сергей Карпов.

«К нам поступило 166 заявок на выдачу разрешительных документов на обслуживание маршрутов, на которых они фактически работали через автостанции, но не были внесены в соответствующий реестр и считаются незаконной перевозкой», — отметил министр.

По его словам, 121 предприятие получило временное разрешение на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ужесточили штрафы за нелегальную перевозку пассажиров, подняв их до 400 тысяч рублей. Также глава Крыма внёс предложение в правительство РФ разрешить местным властям отнимать у перевозчиков, работающих под «чёрным флагом», машины.

Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины