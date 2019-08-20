Самара, , 11:18 — REGNUM

Новое «экстремальное приключение» выбирает известный российский путешественник Федор Конюхов. Об этом 20 августа он написал на странице в соцсети Twitter.

Сейчас путешественник рассматривает три темы «экстремального приключения».

«Пешком до Владивостока за 80 дней, съесть на Мытищинской ярмарке шаурму на время, попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача», — написал он в своем сообщении.

Скорее всего, идея прожить в Самаре на зарплату врача возникла у путешественника после скандала в Тольятти, когда врач ГКБ № 5 выложил в одну из социальных сетей свой расчетный лист за февраль месяц. Тогда ортопеду-травматологу взрослого отделения насчитали всего 14 тысяч рублей.

Напомним, что Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. На его счету несколько рекордов Гиннесса.