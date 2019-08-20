Ереван, , 11:12 — REGNUM

Пассажиры авиакомпании «Победа» отправлены из армянского города Гюмри в Москву резервным самолетом после инцидента с основным бортом. Об этом сообщила пресс-секретарь международного аэропорта «Звартноц» в Ереване Сатеник Ованнисян, передает 20 августа Sputnik Армения.

Она уточнила, что резервный борт прибыл в аэропорт «Ширак» в Гюмри 20 августа в 02:45 (01:45 мск) по местному времени, после чего вылетел в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 августа самолет «Победы» задел взлетную полосу при посадке в аэропорту «Ширак». В комитете гражданской авиации Армении сообщили о жёсткой посадке лайнера, однако лоукостер опроверг эту информацию. В «Победе» пояснили, что при заходе на второй круг повреждения получила хвостовая пята, предназначенная для защиты фюзеляжа, однако посадка прошла в штатном режиме.

Читайте также: Самолет «Победы» жестко сел в аэропорту армянского города Гюмри

Читайте ранее в этом сюжете: «Победа» опровергает информацию о жесткой посадке своего самолета в Гюмри