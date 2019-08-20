Яунде, , 11:11 — REGNUM

Похитители граждан России — моряков с грузового судна «Мармалайта», захваченного почти неделю назад около порта Дуала в Камеруне, пока не выходили на связь. Об этом сегодня, 20 августа, заявили в посольстве РФ в Яунде.

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В дипломатическом ведомстве отметили, что власти страны не подтвердили ранее проявившуюся в СМИ информация о том, что пираты вышли на связь.

«Сведений о местонахождении россиян нет, их поиски продолжаются при участии властей Камеруна», — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее дипломаты заявляли, что с целью нахождения российских граждан и их скорейшего освобождения посольство плотно взаимодействует с камерунскими компетентными органами, Координационным центром по противодействию пиратству в Гвинейском заливе и судовладельческой компанией.

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Как сообщало ИА REGNUM грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее германской компании, было захвачено 15 августа вблизи порта города Дуала в Камеруне. По данным посольства РФ в Яунде, восемь членов экипажа взяты в заложники, среди них трое граждан РФ: капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик. Похищение предположительно совершено нигерийскими пиратами с целью требования выкупа.

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