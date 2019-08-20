Калуга, , 11:09 — REGNUM

Красногорский комбинат автофургонов примет активное участие в международном форуме потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир» в Калужской области, где впервые представит широкой общественности подвижной хлебозавод, сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете форума.

Мобильная установка предназначена для производства в полевых условиях формового хлеба из ржано-пшеничной и пшеничной муки. Передвижной хлебозавод состоит из шести модулей, представляющих собой кузова-контейнеры, устанавливаемые на автомобили КАМАЗ-6350. Они обеспечивают проведение полного цикла технологических операций по производству хлеба из исходного сырья в соответствии с установленными рецептурами, режимами выпечки и выходом готовой продукции. Суточная производительность подвижного хлебозавода — 3,6 тонны хлеба. Время первой выпечки хлеба после развёртывания хлебозавода на подготовленной площадке — около четырёх часов. Хлебозавод успешно прошел тестирование в экстремальных условиях и может использоваться на отдаленных от региональных центров территориях для снабжения населения хлебопекарной продукцией.

«Участники и гости форума «Хлеб, ты — мир» смогут не только впервые увидеть в действии новый мобильный хлебозавод, но и попробовать настоящий полевой хлеб. Мобильный хлебозавод — такой же социально значимый комплекс, как и кооперативные автомагазины, снабжающие сельских жителей необходимой продукцией», — считает руководитель проекта «Автолавки» Центросоюза РФ Василий Шабалдин.