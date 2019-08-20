Челябинск, , 11:09 — REGNUM

В Челябинске 41-летний житель города Карталы осуждён за убийство женщины. а также за надругательство над её 16-летней дочерью и убийство. Приговор вынес областной суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что 6 июля 2018 года пьяный гражданин находился в доме своей знакомой. Он убил спящую женщину на глазах её дочери, а затем надругался над девушкой и убил.

Суд признал его виновным в убийстве двух человек с с особой жестокостью, сопряжённое с изнасилованием, также в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством. В соответствии с приговором ему назначено 23 года колонии строгого режима.

В прокуратуре отмечают, что гособвинитель требовал пожизненного заключения. Однако суд решил иначе.