Волгоград, , 11:09 — REGNUM

Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение для Волгоградской области. С 20 по 23 августа в дневные часы по южной половине региона ожидается сильная жара — столбик термометра поднимется до отметки +42 градуса.

Пекло

В МЧС Волгоградской области напоминают, что в условиях жаркой погоды существенно возрастают риски возникновения природных пожаров. Спасатели призывают граждан не поджигать сухую траву, камыш, мусор, исключить разжигание костра. По возможности не находится длительное время под прямыми солнечными лучами и принимать больше жидкости, предпочтительно не сладкой и не газированной.

Особый противопожарный режим сейчас действует в 39 населённых пунктах региона на территориях пяти муниципальных районов: Городищенского, Даниловского, Иловлинского, Камышинского, Серафимовичского и городского округа — города Михайловки.