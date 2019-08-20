Москва, , 11:07 — REGNUM

Движение поездов на Кольцевой линии метро возобновилось после сбоя, сообщили 20 августа корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

«Стояли в тоннеле минут пять, теперь поехали. Машинист причину не называл. Остановились между станциями «Киевской» и «Парк культуры». Пассажиры волновались», — рассказал очевидец.

Он добавил, что сбои в московском метро в дневное время, в том числе на Кольцевой линии, происходят регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа движение поездов на Кольцевой линии метро, по информации очевидцев, остановилось. Официальных сообщений и объяснений по инциденту не было.

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