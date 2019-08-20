Москва, , 11:22 — REGNUM

В Москве будет отреставрирован павильон №17 «Лесная промышленность» на ВДНХ. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Проект уже согласовала Москомархитектура.

По словам архитектора, главная задача проекта — вернуть зданию первоначальный облик.

«Пожалуй, главное достоинство этого проекта в том, что зданию вернут скульптурную группу, которая располагалась на кровле. Сохранившие скульптуры будут отремонтированы, и посетители смогут любоваться павильоном в его первоначальном виде», — пояснил он.

Напомним, павильон №17 «Лесная промышленность» был построен в 1954 году по проекту архитектора В.В. Толкушина. Он обладает охранным статусом как часть общего ансамбля ВДНХ с 2015 года. Всего на ВДНХ находится 49 объектов культурного наследия.