Оренбург, , 11:05 — REGNUM

В Оренбурге измениться движение транспорта по площади им. Ленина. Частный, а также общественный муниципальный транспорт будет курсировать по центральной части площади. Это связано с демонтажными работами, которые начнутся в отношении 12-этажного долгостроя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Сейчас в центре города переносят троллейбусные линии. Уже установлено шесть опор. 24−25 августа контактную сеть перенесут, а старые столбы ликвидируют.

Как подчеркнул глава Оренбурга Дмитрий Кулагин, вылет стрелы крана составляет 30 метров и перекрывает зону проезда троллейбусов и автомобильную стоянку, расположенную на площади. При проведении разбора многоэтажного долгостроя должна быть гарантия безопасности для пешеходов и транспорта.

Напомним, здание на ул. Советской начали возводить в 1974 году. В 2005 году начали демонтаж, однако у шестнадцатиэтажки убрали только четыре этажа.

В 2019 году принято решение о сносе долгостроя в срок до 1 ноября.

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