Тюмень, , 11:03 — REGNUM

В Тюменской области поставлен вопрос о ликвидации двух юридических фирм за нарушения прав потребителей. Также прокуратурой региона направлены материалы в УМВД по городу Тюмени для проведения процессуальной проверки ООО «Префектъ» и ООО «Центр правовой поддержки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2018—2019 годах в контролирующие органы Тюменской области поступали жалобы клиентов на деятельность ООО «Префектъ» и ООО «Центр правовой поддержки». Заявители указывали на низкое качество оказания услуг вышеуказанными юридическими фирмами и несогласие с их стоимостью.

К примеру, одна из заявительниц заплатила более 15 тыс. рублей за подготовку ООО «Центр правовой поддержки» двух заявлений в Пенсионной фонд РФ о досрочном назначении страховой пенсии по старости. Тогда как заявления были бесполезны — у женщины отсутствовал необходимый специальный стаж. Об этом было известно сотрудникам юридической организации. В этой связи ООО «Центр правовой поддержки» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей») и оштрафовано на 100 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

Прокуратура информировала управление Роспотребнадзора по Тюменской области о необходимости ликвидации в судебном порядке указанных фирм в связи с неоднократным нарушением ими прав потребителей.