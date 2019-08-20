* запрещённая в России организация

Сыктывкар, , 10:51 — REGNUM

Межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано экстремистской организацией. Такое решение вынес Верховный суд Коми.

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Как сообщается на сайте судебной инстанции, решение суда вступило в силу 16 августа. Теперь деятельность межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик"*, «СССР"*) на территории Российской Федерации запрещена.

Напомним, 15 августа в силу вступило решение суда Республики Коми о признании организация «Домой в СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (другие названия «Союз славянских сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской на территории Российской Федерации.

Добавим, что глава организации Сергей Тараскин и его последователи утверждают, что Российская Федерация — это нелегитимное государство, а значит, его законы можно не соблюдать. Более того, Тараскин пообещал, что отдаст силовиков под трибунал.