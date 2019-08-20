Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM

В предложении депутатов есть здравое зерно, но реализовывать их замысел нужно пошагово, и начать следует с того, чтобы обязать ГИБДД размещать информацию о штрафах на «Госуслугах», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 августа, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя законопроект депутатов от ЛДПР.

Как сообщалось ранее, депутаты предложили освободить от необходимости платить штрафы за нарушение ПДД граждан, информация о штрафах которых появилась на портале госуслуг позже, чем в 10-дневный срок. Сейчас ГИБДД нередко публикует сообщения о штрафах спустя долгое время, чем лишает нарушителей возможности уплаты штрафа со скидкой, отметили авторы законопроекта.

«Конечно, это популизм со стороны ЛДПР, но некое здравое зерно в этом есть. Граждане действительно должны иметь право быстро узнавать о своих штрафах, а не ждать у моря погоды.

Но реализовывать подобную инициативу нужно постепенно. Сначала нужно обязать ГИБДД размещать эти данные на «Госуслугах»: сейчас такой обязанности у них нет. Потом следует установить сроки размещения, далее — ответственность за неразмещение информации. И только потом говорить об освобождении от ответственности тех водителей, информация о чьих штрафах появилась позднее.

Если же просто, ничего не меняя, отменить необходимость платить штраф при публикации сведений о нем позже, чем через 10 дней, то мы откроем ящик Пандоры. Нарушители смогут предлагать инспектору взятку за то, чтобы информация о штрафе появилась на одиннадцатый день, и размещение в такой срок не будет нарушением нынешнего закона», — отметил Александр Холодов.