Аделаида, Австралия, , 11:01 — REGNUM

Правозащитница Ян Рафф-О'Херн, которая была изнасилована японскими военными во время Второй мировой войны, скончалась в возрасте 96 лет в городе Аделаида (Австралия) в понедельник, 19 августа, в окружении своей семьи. Об этом 20 августа сообщает Australian Associated Press.

«Ее история выживания — это награда ее силе и мужеству, и ее будет очень не хватать не только здесь, в Южной Австралии, но и во всем мире», — сказал во вторник главный прокурор штата Южная Австралия Викки Чепмен.

Рафф-О'Херн осмелилась нарушить десятилетия молчания в 1992 году. Тронутая тяжелым положением жертв насилия Корейской войны, обратившимся за правосудием, она рассказала свою историю.

В 1994 году были опубликованы ее мемуары, а в 2007 году Рафф-О'Херн отправилась в Вашингтон, чтобы дать свидетельские показания перед группой Конгресса США. Группа подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую Японию принести извинения за превращение в годы войны женщин оккупированных территорий в сексуальных рабынь.