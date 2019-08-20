Казань, , 10:46 — REGNUM

За семь месяцев 2019 года в Татарии спад рождаемости относительно такого же периода 2018 года был почти на 2,3 тыс. новорожденных. Всего родилось 24 908 детей, что меньше числа умерших жителей региона — 25 147. Превышение смертности над рождаемостью было 239 человек. Негативная тенденция фиксируется в большинстве районов республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ЗАГС кабинета министров РТ.

Показатель рождаемости за семь месяцев 2019 года был ниже на 8,4%. Годом ранее в Татарии родился 27 201 ребёнок. За январь — июль 2019 года вне брака родились 13% зарегистрированных детей — 3260 против 4329 годом ранее.

Спад рождаемости наблюдается почти по всем муниципалитетам Татарии. В Казани снижение на 8,5% — с 12 235 до 11 196 малышей, в Набережных Челнах — на 6,7% (с 4141 до 3862). Отдельно по районам снижение рождаемости было в пределах 9%, но в отдельных муниципалитетах показатель ещё выше. Так в Тукаевском районе спад относительно семи месяцев 2018 года на 56,6% (с 145 до 63) при росте смертности на 14% (с 271 до 309 человек).

«По итогам семи месяцев 2019 года в среднем в республике на 1000 человек населения пришлось 6,4 акта о рождении (7 — за аналогичный период 2018 года)», — отметили в ведомстве.

Единственные территории, где рождаемость пока выше смертности, — это Казань, Набережные Челны, Альметьевский и Нижнекамский районы.

В регионе за семь месяцев умерли 25 147 человек, что на 7,1% меньше чем годом ранее, когда умерли 27 057 человек. Из умерших в 2019 году 51,3% — мужчины и 48,7% — женщины. В Казани спад смертность составил 5,3% — с 7819 до 7402.

Напомним, Татария — не единственный регион Поволжья, где наблюдается превышение смертности над рождаемостью. Например, в Чувашии по итогам полугодия естественная убыль была почти 2 тыс. человек против 1,7 тыс. человек за тот же период 2018 года.