Курильск, Сахалинская область, , 10:56 — REGNUM

Реконструкция памятника русскому мореплавателю Мартыну Шпанбергу завершилась на острове Шикотане на Курилах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Честная позиция РФ по Курилам избавит Японию от ненужных иллюзий — Штыров

Русский мореплаватель Мартын Петрович Шпанберг во время руководимой им, уже второй по счету, Камчатской экспедиции в 1739—1740 году нанёс на карту острова Итуруп, Шикотан и Зеленый. В 1989 году на Курилах и Сахалине широко отмечалось 250-летие открытия Курильских островов русскими мореплавателями. В их честь были установлены памятные знаки.

В селе Малокурильское установленный памятный знак Мартыну Шпанбергу пришёл в негодность и местные власти приняли решение восстановить его. Все заботы взяло на себя градообразующее предприятие ООО «Рыбокомбинат Островной».

За свою историю остров Шикотан имел еще два названия — остров Шпанберга и остров Фигурный. В 1946 году решением совета Дальневосточного военного округа все японские и айнские названия островов были упразднены.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экс-президента Якутии Вячеслава Штырова, честная позиция российских властей по Курилам, в которой раз и навсегда была бы обозначена безусловная принадлежность островов РФ без каких-либо оговорок, была бы полезная в первую очередь Японии, поскольку избавила бы её политиков от лишних иллюзий.