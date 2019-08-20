Казбековский район, Дагестан, , 10:40 — REGNUM

Средняя общеобразовательная школа в селе Буртунай Казбековского района Дагестана будет капитально отремонтирована впервые за последние 40 лет. Работы близятся к концу, завершить их планируется до 1 сентября 2019 года, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе районной администрации.

Ремонт старого здания проводится в рамках проекта «150 школ», который направлен на улучшение материально-технического состояния общеобразовательных организаций Дагестана. Главным условием участия в проекте для получения финансирования из казны республики является привлечение средств меценатов.

«Таких людей, настоящих патриотов своей малой Родины, селению Буртунай не занимать. Так, 1 млн рублей в рамках благотворительной деятельности выделил руководитель торгового дома «Киргу» Узайри Даитов, после чего 2 млн школа получила из республиканского бюджета», — рассказали в пресс-службе.

Помимо этих 3 млн рублей ещё почти 1 млн рублей выделили власти Казбековского района из местного бюджета. На эти средства частично заменена кровля и полностью — электропроводка, рабочие меняют окна и двери, отделывают панели стен. Кроме того, в нескольких помещениях школы будет заменён пол.

Читайте также: Власти Дагестана и меценаты направят на ремонт школ около 600 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на ремонт образовательных учреждений Дагестана в рамках проекта «150 школ» в общей сложности будет направлено около 600 млн рублей. Почти 400 млн рублей выделено из бюджета республики, 130 млн рублей предоставили меценаты, ещё 63 млн рублей изыщут муниципалитеты. На эти средства необходимо привести в порядок школы в 44 городах и районах республики.

Читайте также: Бизнес Москвы и Санкт-Петербурга придет на помощь школам в Дагестане