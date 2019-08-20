Москва, , 10:36 — REGNUM

Екатерина Бобкова, которая проходит свидетелем по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об участии в двух драках в центре Москвы, заявила о попытке её убить.

По словам девушки, которые приводит Baza, из окна гостиницы в Праге она выпала не случайно, её могли сбросить. Причём перед этим её ударили тяжёлым предметом по голове.

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Уточняется, что поехать в Чехию Бобкову пригласила старая знакомая, с которой она давно не общалась. В гостинице они встретились с двумя мужчинами, которые завели разговор о деле Кокорина и Мамаева.

Девушка на эту тему говорить отказалась. После этого один из новых знакомых предложил ей бокал красного вина, после которого Бобкова уже ничего не помнит.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно, что Екатерина Бобкова упала с балкона одной из гостиниц в Чехии и получила множественные повреждения. Девушка перенесла несколько операций. Родственники и коллеги Бобковой из московского ночного клуба, в котором она работала, объявили сбор средств на её лечение.

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Напомним, 8 мая 2019 года Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина за драку в центре Москвы к заключению в колонии общего режима сроком в один год и шесть месяцев. Такой же срок получил его брат Кирилл. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, как и Александр Протасовицкий. В драке пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

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