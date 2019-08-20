Грозный, , 10:39 — REGNUM

Три года в колонии проведёт житель Чечни Абубакар-Седык Хадисов, признанный виновным в публикации экстремистского комментария в сети. Такое решение принял Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщает «Кавказский узел».

В мае 2018 года мужчина опубликовал в интернете два снимка с изображением ликвидированных правоохранителями боевиков. Фотографии Хадисов сопроводил комментарием, который содержал «призыв к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма».

Суд признал его виновным в публичных призывах к терроризму и его оправданию в сети Интернет (статья 205.2 Уголовного кодекса РФ). Хадисова приговорили к трем годам колонии-поселения и лишили права в течение трех лет администрировать сайты и соцсети. Максимальное наказание, предусмотренное по такой статье, составляет семь лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Чечни Сулейма Ханкарова осудили за участие в военных действиях в Сирии на стороне террористов. Уроженец Грозного проведет более двух лет в исправительной колонии.

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