Москва, , 10:14 — REGNUM

В России появился новый социальный слой обездоленных — предпенсионеры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Этих людей государство наказало дважды — отняло право на заслуженный отдых и поставило в тяжелейшее положение на рынке труда», — полагает Миронов.

Ограничения для работодателей, формально направленные на защиту прав предпенсионеров, по факту привели к тому, что бизнес смотрит на работников старше пятидесяти лет как на источник лишних проблем, как на группу риска, от которой в условиях экономических неурядиц избавляются при первой возможности, констатировал парламентарий.

«Закоперщики реформы пугали нас нехваткой рабочих рук — их стало еще меньше, пугали нехваткой средств — теперь государство недополучит налоги и соцвыплаты, а будет все больше тратить на пособия по безработице, — рассуждает Миронов.

Депутат уверен, что исправить затеянную либералами реформу невозможно, ее можно только свернуть и перейти к справедливой и понятной людям пенсионной системе.

Согласно данным Росстата, с начала 2019 года отток кадров в возрастной категории от 50 до 59 лет превысил полмиллиона работников. По прогнозу Минтруда, безработица среди предпенсионеров в 2020 году увеличится в 1,6 раза.

Снижение численности экономически активных россиян, которое происходит по причине увольнений людей предпенсионного возраста, может сдержать экономический рост, указала Счетная палата.