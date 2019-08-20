Москва, 20 августа 2019, 10:10 — REGNUM
Проект планировки Коммунарской линии метро утвердили на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, сообщила журналистам 20 августа председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Одобрили линию от станции «Коммунарка» («Столбово») до Троицка.
«Длина участка составит 14,6 км. Здесь будет шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десёновское», «Ватутинки» и «Троицк», — сообщила Пятова.
Она отметила, что по мере ввода линии будет корректироваться работа наземного транспорта на прилегающих территориях.
Добавим, что обсуждается также северный участок Коммунарской линии, который должен пройти по старым районам Москвы.