Ярославль, , 10:10 — REGNUM

В Ярославской области завершен первый этап создания уникальной современной экоаналитической лаборатории, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Лаборатория Yarregion.ru

Работы ведутся под контролем регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. Как сообщили в региональном правительстве, сейчас подобная лаборатория есть только в столице.

Стоимость проекта составит 78 миллионов рублей, выделенных региону в рамках межбюджетного трансферта правительством Москвы.

«Создание лаборатории как мощного экоаналитического инструмента для усиления эконадзора в регионе — один из проектов, разработанных вместе с экспертами в рамках формирования концепции новой экологической политики, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. — Этот процесс был запущен по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Запуск этого объекта позволит выйти на более высокий уровень контроля за состоянием водоисточников, воздуха, почвы, полигонов, за качеством очистки стоков, промышленных выбросов».

Лаборатория разместится на проезде Шавырина в Ярославле. Сейчас там сделан ремонт, ведется закупка оборудования. В состав лаборатории войдет аналитический комплекс на основе атомно-эмиссионного спектрометра, который позволит исследовать воду, почву, и воздух. Жидкостным хроматограф «Люмахром» позволит определять в атмосферном воздухе, промышленных выбросах и почвах бензопирен — канцероген, вызывающий онкологические заболевания.

Также лабораторию оснастят портативным анализатором ртути. Вести контроль за состоянием окружающей среды помогут две мобильные лаборатории и автоматический пост мониторинга атмосферного воздуха.

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