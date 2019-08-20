Самара, , 10:14 — REGNUM

Дополнительные экипажи ДПС вблизи образовательных учреждений Самары выставят в первые дни учебного года, 20 августа сообщает пресс-служба госавтоинспекции по Самарской области.

«Сейчас, когда заканчивается лето, и дети возвращаются в город, отвыкнув от дорожной суеты и подзабыв навыки безопасного движения на дорогах, взрослым необходимо контролировать их практически ежеминутно», — сообщают в ведомстве.

Во время патрулирования, сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение правил дорожного движения школьниками, правильность перехода ими проезжей части. Кроме этого, полицейские проконтролируют использование ремней безопасности и детских кресел в автомобилях родителей.

Напомним, что с января 2019 года в Самаре было зарегистрировано 307 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей погибли, а 334 получили травмы различной степени тяжести. Дети получают травмы в каждом седьмом ДТП.