Екатеринбург, , 10:13 — REGNUM

В Екатеринбурге вступило в силу постановление об аресте водителя Kia Rio, который устроил смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее он был арестован до 4 октября 2019 года по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Ранее результаты медэкспертизы, опубликованные в екатеринбургских СМИ, вызвали большие споры в обществе. Многие указали на ошибки в документе: якобы в тексте указано неверные имя и дата.

Напомним, резонансное ДТП произошло 4 августа. Kia Rio, за рулем которой был гражданин, врезался в автомобили, ожидавшие на перекрёстке разрешающего сигнала светофора. Больше всего пострадала машина такси, находившиеся в ней водитель и пассажир погибли. От удара Lada столкнулась с Toyota, а Toyota ударилась в Volkswagen.

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