Санта-Клара, США, , 10:03 — REGNUM

Компания Nvidia разрабатывает игровой облачный сервис GeForce Now для устройств под управлением ОС Android. Об этом 19 августа сообщил портал The Verge.

К сожалению, компания, анонсировав службу, ничего не сообщила о том, когда она будет запущена и сколько составит абонентская плата. Известно лишь, что в какой-то первоначальный период подписчикам не надо будет платить за доступ к ней, а также то, что изначально сервис выйдет в формате бета-версии, как было в случае GeForce Now для платформ Mac, ПК и Nvidia’s Shield TV.

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Напомним, GeForce Now для вышеназванных платформ был запущен в октябре 2015 года. Для полноценного запуска игры с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду пользователям требуется канал с пропускной способностью около 50 Мбит/сек.

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