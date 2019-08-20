Краснодар, , 10:00 — REGNUM

Строительство нового корпуса гимназии №92 в центре Краснодара стартует в ближайшее время — в настоящее время на площадке ведутся подготовительные работы, сообщили в пресс-службе администрации города 20 августа.

«92-я гимназия — одно из лучших образовательных учреждений в краевом центре по качеству образования, и, конечно, такие школы должны развиваться», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов, добавив, что подрядчик уже имеет опыт строительства подобных объектов.

В новом корпусе разместится начальная школа на 300 мест, учиться дети будут в одну смену. Также проектом предусмотрены современная столовая на 400 мест, актовый зал на 350 мест, спортивный зал площадью 280 кв. м, хореографический зал, медицинский блок. С основным зданием корпус будет соединен переходом. Сдать новый корпус планируется в 2020 году, а в 2021 году здесь начнутся занятия.

В Краснодаре за последние три года завершено строительство семи новых школ, продолжаются работы по возведению ещё четырех школ, а также детского сада. В проекте — строительство шести школ и шести детсадов.