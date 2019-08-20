Спас-Клепики, , 09:59 — REGNUM

В Клепиковском районе Рязанской области спасатели нашли трёх туристов, которые потерялись во время сплава по реке Пра. Их лодка села не мель, люди вышли на берег и не знали, куда им двигаться дальше. Байдарочников искали более шести часов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Туристы потерялись 17 августа. В 19:26 они смогли дозвониться в службу спасения и рассказали, что спускались на байдарках от Спас-Клепиков до Деулино, но после того, как лодка села на мель, отстали от своей группы, промокли и не знают, где находятся. На поиски людей отправились оперативные группы от Рязанского и Клепиковского пожарно-спасательных гарнизонов, сотрудники полиции, Центральной спасательной станции на воде города Рязани, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, представители администраций Рязанского и Клепиковского районов и представители и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Поиски завершились благополучно в 01:50.

«Мы начали поиски от хутора Жуковские Выселки вниз по течению, ехали вдоль берега, периодически включая сирену и проблесковые маячки, после этого слушали — может кто-то откликнется. Так мы добрались до поселка Горки, людей не обнаружили. Время было около часа ночи и в этот момент от «Лиза Алерт» нам передали координаты возможного нахождения байдарочников. И примерно через час мы смогли их найти — люди откликнулись на звук сирены. Мы помогли собрать вещи и отвезли их к родственникам в Спас-Клепики. Люди, конечно, сильно промокли и были взволнованы», — сообщил начальник пожарно-спасательной части № 26 Александр Сергеев.

По данным регионального МЧС с начала 2019 года на контроле спасателей находились поиски 62 человек, потерявшихся в лесах области. В основном это те, кто потерялся во время сбора ягод или грибов.