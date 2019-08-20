Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM

Ростовский суд продлил арест бывшей жене осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза— Наталье Стришней. Обвиняемая в вымогательстве проведёт под стражей ещё два месяца — до 23 октября 2019 года. Агентству ТАСС адвокат Стришней сообщил, что защита намерена обжаловать решение Железнодорожного районного суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в поле зрения правоохранителей бывшая жена Цеповяза попала вместе с её братом. Обоих подозревают в крупном вымогательстве — около 70 млн рублей. В конце июня 2019 года они были задержаны.

Вячеслав Цеповяз, входивший в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края, был приговорён к 19 годам тюрьмы за убийства и разбойные нападения. Он отбывает срок в колонии строгого режима.

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