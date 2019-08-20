Черкесск, , 09:46 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии ведутся работы по газификации малых населённых пунктов в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». До конца 2019 года планируется завершить строительство газопроводов в селе Маруха, ауле Джегута, станицах Исправной и Преградной, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

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«В настоящее время завершаются работы в селе Маруха Зеленчукского района, где устанавливаются распределительные уличные газопроводы протяжённостью 1,35 км. В сентябре также будут завершены работы по строительству распределительного газопровода низкого давления и двух газораспределительных пунктов в станице Преградная», — сказано в сообщении.

По программе также предусмотрено строительство газопровода низкого давления длиной 1,6 км в станице Исправная Зеленчукского района и ауле Джегута Усть-Джегутинского района протяженностью 0,83 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент России Владимир Путин поручил правительству РФ выделить из федерального бюджета субсидии на газификацию Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Глава государства обязал ПАО «Газпром» при участии газоснабжающих организаций обеспечить подключение муниципалитета к магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.