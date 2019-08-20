Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM

Депутат Таганрогской городской думы (Ростовская область) Виктор Гревцев судом признан виновным по двум статьям УК РФ. Народного избранника приговорили к условному сроку за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, будучи директором муниципального унитарного предприятия «Сах», Гревцев не­правомерно начислял премии и надбавки себе и ряду сотрудников предприятия на общую сумму более 1 млн рублей. При этом депутат достоверно знал об убыточности предприятия. Кроме того, в период с октября 2015 года по февраль 2016 года он рассчитывался с контрагентами, «не направляя деньги на расчётные счета организации для последующей уплаты задолженности по налогам и сборам, тем самым сокрыл от налогообложения более 2,3 млн рублей».

Таганрогскому депутату назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Таганроге депутат городской думы Игорь А. лишился депутатского мандата из-за судебного разбирательства. Народный избранник был признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации», осуждён условно на один год и десять месяцев с испытательным сроком два года и попал под амнистию.

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