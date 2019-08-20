Оренбург, , 09:34 — REGNUM

В Оренбургской области в 2019 году жителям предложили самим сделать свой выбор относительно фильма в рамках акции «Ночь кино». Большинство участников проголосовали за ленту «Домовой» Евгения Бедарева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

На выбор предлагались еще два фильма: картина «Балканский рубеж» и «Полицейский с Рублёвки».

Огромное полотно для демонстрации фильма разметят традиционно на фасаде здания Дома советов. В 2018 году в сквере у здания областного правительства собралось 4,5 тыс. человек, чтобы посмотреть фильм «Последний богатырь».

С каждым годом акция становится все популярнее и расширяет географию. Если в 2018 году «Ночь кино» прошла в 10 муниципальных образованиях (помимо Оренбурга), то в 2019 году к акции присоединится уже 25 населенных пунктов.

Стоит отметить, в 2019 году, как и в прошлом году, акция «Ночь кино» совпадает с периодом, когда в Оренбургской области проходит международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард».