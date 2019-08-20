Уфа, , 10:08 — REGNUM

Более 15 тысяч первоклассников пойдут в этом году в школы Уфы. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации города Елена Хаффазова на оперативном совещании в мэрии. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Первоклассники Mil.ru

По словам Елены Хаффазовой, всего в образовательных учреждениях Уфы в этом году будут обучаться более 122 тысяч детей. Это на 4 тысячи учеников больше в сравнении с прошлым годом.

Кроме этого, в рамках системы дополнительного образования и внеурочной деятельности старшеклассников в 2019 году будет реализован проект «Взлетай!».

»20 модулей программы направлены на адаптацию школьников к жизни в обществе, формирование их конкурентоспособности и профессиональной ориентации», — пояснила Елена Хаффазова.

Напомним, что в Уфе работают 399 муниципальных образовательных организаций, в том числе 128 школ, 224 детсада и 47 учреждений дополнительного образования. В 2019 году детские сады Уфы будут посещать 65 тысяч малышей.