Челябинск, , 09:26 — REGNUM

В Челябинской области школьники примут участие в традиционной благотворительной акции «Начинаем год с добра». 2 сентября они выйдут на торжественные линейки ко Дню знаний с флажками акции.

Первые заявки уже поступили в «Искорка Фонд» от школ Миасса, Челябинска и посёлка Миасский. Участие в акции также примут педагоги и родственники школьников, которые смогут сделать пожертвование в помощь детям.

Такая акция проходит уже третий год подряд. В 2018 году в рамках неё удалось собрать более 260 тыс. рублей. Средства пошли на приобретение лекарств для детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, оплату им питания, обследований и т.д.