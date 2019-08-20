р-н Мишкинский, , 09:26 — REGNUM

В Мишкинском районе Курганской области во время летней оздоровительной кампании возникли проблемы с набором детей в загородные лагеря из-за неподъёмной для родителей платы за путёвку. Об этом говорилось на аппаратном совещании в администрации района.

Как следует из протокола совещания, всего в загородных лагерях за лето 2019 года из Мишкинского района оздоровилось 43 ребенка, а в санаториях 39.

«По сравнению с предыдущим годом возросла сумма родительской платы из-за чего и возникла проблема в наборе детей в лагерь», — сообщается в отчёте.

Стоимость путевки в загородный лагерь составила 12 390 рублей за 21 день. Родительская плата из них — 25% или 3 097 рублей 50 копеек.

Согласно данным Свердловскстата, средняя заработная плата в Курганской области составила на июнь 2019 года 29 505 рублей.