Воронеж, , 09:17 — REGNUM

В Воронежской области на 30-километровом участке автодороги, разделенном «сплошной» разметкой, появятся разрывы для разворотов. Об этом сообщил руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин. 19 августа он проверил качество работ по обновлению участка на подъездах к Нововоронежу, ремонт проводился в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

В рамках нацпроекта за 2,5 месяца были проведены работы по ремонту участка дороги, проходящего по территории Каширского и Хохольского районов, от поворота на с. Каменно-Верховка до выхода на трассу М-4 «Дон». На протяжении 10 километров и шести километров на подъездах к Нововоронежу рабочие отремонтировали дорожное полотно, укрепили обочины, оборудовали «карманы», установили ограждения. Стоимость работ составила около 320 млн рублей, подрядчик дает гарантию в пять лет. Максим Оськин отметил, что этот участок дороги — стратегический, так как связывает трассу М-4 и дорогу Воронеж — Луганск.

Максим Оськин также сообщил, что в ближайшее время участок протяженностью почти 30 км на старом подъезде к Нововоронежу разделят несколько разрывов. «Сплошную» нанесли в качестве временной меры по снижению числа ДТП на одном из самых аварийных участков региона: здесь за девять лет погибли больше ста человек.

«С тех пор, как нанесли разметку — ни одного трагического случая, и в этом эксперимент себя оправдал. Тем не менее, в сентябре планируем сделать шесть разрывов длиной по 1−1,5 км, где можно будет совершить обгон и перестроиться, соблюдая скоростное ограничение», — отметил Максим Оськин.

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